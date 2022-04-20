В Челябинске на детской площадке избили семилетнюю девочку

В жилом комплексе в Челябинске старшие дети побили семилетнюю школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на детской площадке в ЖК «Александровский». ЧП запечатлела камера видеонаблюдения.

Конфликт произошел на горке игрового комплекса. На видео заметно, как маленькая девочка забирается на горку, после чего девочка постарше со злостью толкает ее в тоннель и наносит несколько ударов. За всем этим наблюдает еще один ребенок.

Ролик выложила в социальных сетях мать пострадавшего ребенка. Сначала женщина хотела, чтобы напавшие на ее дочь дети просто извинились перед ребенком. Но в конечном итоге челябинка обратилась в полицию.

В УМВД по Челябинску информацию о жалобе горожанки подтвердили. В настоящее время по обращению начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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