Неизвестные устроили погром на кладбище в Челябинской области

В Аргаяшском районе вандалы разгромили кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на кладбище в селе Кулуево Аргаяшского района.

Вандалы повалили кресты, разбили гранитные памятники. Всего пострадало более десятка захоронений.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт ЧП подтвердили. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). Руководство регионального полицейского главка поставило расследование на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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