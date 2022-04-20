«Металлург» сравнивает счет в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене выиграл у московского ЦСКА со счетом .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи хозяева бросились на осаду ворот армейцев. Но и гости довольно активно атаковали.

Однако открыли счет в матче хоккеисты «Металлурга». На 7-й минуте первого периода Артем Земченок вышел по правому флангу и набросил в район пятака, где Филипп Майе вовремя подставил клюшку – 1:0, магнитогорцы открывают счет.

После этого команды продолжили атаковать. И хозяева, и гости успели поиграть в меньшинстве. Но цифры на табло так и не изменились до конца первого периода – 1:0, клубы уходят на перерыв при минимальном преимуществе «Металлурга».

Зато во втором игровом отрезке шайбы посыпались в ворота соперников одна за другой. Уже на 23-й минуте встречи армеец Виталий Абрамов замкнул передачу Павла Карнаухова – 1:1.

На 25-й минуте Ярослав Хабаров от синей линии сделал перевод на левый край, и Линус Линдстрем мощно бросил по воротам армейцев – 2:1, хозяева выходят вперед. Но ненадолго. Уже следующее вбрасывание выигрывают гости. Артем Сергеев прорывается по флангу, отдает пас в центр, и Михаил Григоренко снова сравнивает счет – 2:2.

Однако и это еще не конец. «Магнитка» забирает шайбу на вбрасывании, Линус Виделль отдает пас от лицевого борта на пятак, и на 26-й минуте Архип Неколенко вновь выводит «Металлург» вперед – 3:2.

После трех голов менее чем за две минуты команды несколько сбавили обороты. Но в последней четверти периода вновь начали радовать болельщиков. На 32-й минуте Сергей Плотников прорывается по левому флангу, отдает шайбу Антону Слепышеву, и тот ударом с близкого расстояния не оставляет шансов Василию Кошечкину – 3:3.

Это только раззадорило магнитогорцев. На 36-й минуте Максим Карпов от правого борта делает перевод на пятак, и Денис Зернов поражает ворота армейцев – 4:3. На 38-й минуте Филипп Майе врывается в зону ЦСКА, бьет по воротам, голкипер гостей отбивает шайбу перед собой, но подоспевший Брендан Лайпсик вколачивает ее в ворота – 5:3, с таким счетом команды отправляются на перерыв. Семь шайб в одном периоде – рекорд финалов Кубка Гагарина.

Третий период начался атаками москвичей. Хозяева отошли в оборону, не забывая прессинговать. Удаление на 48-й минуте матча позволило магнитогорцам овладеть инициативой, но большинство «Металлург» реализовать не сумел. Отбились армейцы и в следующие две минуты, которые также провели в меньшинстве. Однако после восстановления численного равенства гости дрогнули. На 54-й минуте Николай Голдобин ворвался на половину ЦСКА и с близкого расстояния расстрелял ворота москвичей – 6:3, «Магнитка» увеличивает отрыв.

На 58-й минуте матча уже хозяева оказались в меньшинстве, и армейцы не преминули воспользоваться этим. На последней минуте встречи гости грамотно расположились в зоне хозяев. Сергей Плотников отдал пас в центр Константину Окулову, и москвич поставил финальную точку во второй встрече финала Кубка Гагарина – 6:4 в пользу южноуральцев. Магнитогорцы сравнивают счет в серии – 1:1. Следующий матч состоится в Москве 22 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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