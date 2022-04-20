В уральском ЗАТО заживо сгорел водитель иномарки

В Челябинской области после ДТП в машине сгорел водитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 19 апреля в Снежинске.

Около 23:45 45-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением на Т-образном перекрестке, вылетел с дороги и врезался в бетонную опору магистрального трубопровода. В результате столкновения машина загорелась. Мужчина из горящего автомобиля выбраться не смог и сгорел заживо.

«На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, пожарной части, ОВД и «Трансэнерго», однако из-за труднодоступной болотистой местности извлечь тело водителя и демонтировать автомобиль сразу же не представилось возможным, – цитирует «Снежинск сегодня» начальника ГИБДД Снежинска Эдуарда Злоказова. – Работы были продолжены утром. Сейчас личность снежинца установлена».

Пока сложно сказать, что стало причиной ДТП: техническая неисправность автомобиля, состояние погибшего на момент аварии, скоростной режим или совокупность всех этих факторов, отметил руководитель городской Госавтоинспекции. Ожидаются результаты экспертиз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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