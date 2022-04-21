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Четверг, 21 апреля 2022, 05:55 мск

Новости Челябинск

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21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

21.04.2022, четверг

  • 08:00 Челябинск – Пресс-тур в национальный парк «Таганай», на экотропу «Где Европа встречается с Азией» (на скальные останцы Семибратка) (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 12:00 Челябинск – Открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Бульвар Славы)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 13:00 Челябинск – Открытие выставки «Комикс – Книга – Искусство»: работы студентов направления «Комикс» Школы дизайна Высшей школы экономики (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

  • 14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по молодежной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Новая волна коронавирусной инфекции. Когда ждать? Профилактика COVID-19»

  • 16:00 Челябинск – Открытие планшетной экспозиции «НАТО. Хроника жестокости» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 17:00 Челябинск – Научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» в рамках «Дней дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 18:00 Челябинск – Встреча с Никитой Харисовым, креативным директором компании «Атомстройкомплекс» и арт-директором Уральского паблик-арт фестиваля «ЧÖ», в рамках «Дней дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс по рисунку сангиной «Старая книга» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)

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