21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

21.04.2022, четверг
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08:00 Челябинск – Пресс-тур в национальный парк «Таганай», на экотропу «Где Европа встречается с Азией» (на скальные останцы Семибратка) (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – Открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Бульвар Славы)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Открытие выставки «Комикс – Книга – Искусство»: работы студентов направления «Комикс» Школы дизайна Высшей школы экономики (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по молодежной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Новая волна коронавирусной инфекции. Когда ждать? Профилактика COVID-19»
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16:00 Челябинск – Открытие планшетной экспозиции «НАТО. Хроника жестокости» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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17:00 Челябинск – Научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» в рамках «Дней дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Встреча с Никитой Харисовым, креативным директором компании «Атомстройкомплекс» и арт-директором Уральского паблик-арт фестиваля «ЧÖ», в рамках «Дней дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по рисунку сангиной «Старая книга» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)
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