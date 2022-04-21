В пригороде Челябинска эвакуируют школы из-за тревожных сообщений

В Копейске образовательные учреждения обследует полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу в несколько школ Копейска поступили сообщения о возможном минировании. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

«Перекрыли проезд мимо 9-й школы. Везде полиция, скорая помощь, – пишут пользователи интернет-сообщества «Подслушано в Копейске». – Кроме того, школьники сообщают, что эвакуация сегодня была и в 48-й школе».

Также известно, что учащихся и педагогов эвакуировали из школы №45.

По словам копейчан, сообщения о минировании поступили на электронную почту учреждений.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сообщения об опасных предметах поступили сегодня в несколько образовательных учреждений Копейска. Сотрудники правоохранительных органов провели необходимые проверочные мероприятия. Опасных предметов в школах не обнаружено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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