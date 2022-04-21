В Челябинске начали подготовку к запуску фонтана на площади Революции

Светомузыкальный фонтан в центре Челябинска запустят к 1 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 апреля, начались подготовительные работы к запуску светомузыкального фонтана на Площади Революции.

«Сначала рабочие разберут защитный короб, затем промоют чашу и все инженерные конструкции, а также проверят всю систему», – уточнили в городской администрации.

В полную силу фонтан будет запущен в работу к 1 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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