Почти половина зарплаты жителей целого района Южного Урала досталась одному депутату

Миллиардер Константин Струков снова стал самым богатым депутатом регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, собственник холдинга «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков заработал в 2021 году 5 миллиардов 37 миллионов рублей. Это самый высокий доход среди депутатов регионального парламента.

Интересно, что г-н Струков живет в Пластовском районе, лидирующем среди южноуральских муниципалитетов по размеру средней заработной платы. Так, в 2021 году, по данным контрольно-счетной палаты Челябинской области и Росстата, месячная оплата труда в районе в среднем составляла около 80 тысяч рублей. Доход Константина Струкова, гендиректора АО «Южуралзолото», исходя из его годовой декларации, составляет в среднем 419 миллионов 750 тысяч в месяц – в 5,2 тысячи раз больше среднего заработка в муниципалитете.

Если учесть, что трудоустроенного населения в Пластовском районе в 2021 году было около 13 тысяч человек (исходя из данных Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области), месячный фонд оплаты труда всех трудоустроенных жителей муниципалитета составлял порядка 1 миллиарда 40 миллионов рублей. Таким образом, «заработок» г-на Струкова равен примерно 40% от всего, что заработали пластовцы.

Коллегам по парламенту за пластовским миллиардером не угнаться при всем желании. Так, вторым по уровню дохода идет руководитель комитета по строительной политике и ЖКХ, директор по развитию обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко – со смешными 162,6 миллиона рублей. Зато парламентарий может похвастаться обширным автопарком, выросшим в прошлом году с 11 до 13 автомобилей. Еще в его собственности 6 байков, катер, плавучая дача и 37 объектов недвижимости, включая 6 жилых домов и 4 квартиры.

Третьим богатейшим депутатом ЗСО стал гендиректор торгового дома «Бовид» Михаил Видгоф, заработавший за год 106,4 миллиона рублей.

Следующие две строки первой пятерки достались магнитогорцам: генеральному директору ММК Павлу Шиляеву (94,5 миллиона рублей) и директору комбината по экономике Андрею Еремину (52,9 миллиона рублей).

Отметим, что в пятерке самых богатых депутатов южноуральского парламента представлены исключительно члены фракции «Единая Россия».

На противоположном конце партийное представительство оказалось более пестрым. Пятерку самых «бедных» депутатов заксобрания открывает Сергей Нациевский (КПРФ, 1,54 миллиона рублей). За ним следует представляющий «Партию пенсионеров» врач челябинской ГКБ №8 Владимир Владимирский (1,53 миллиона рублей). Далее идет руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев (1,5 миллиона рублей).

Замыкают пятерку руководитель департамента Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, единоросс Дамир Утарбеков (1,28 миллиона рублей) и индивидуальный предприниматель, справедливоросс Александр Долгушин (865 тысяч рублей за год).

Заработок спикера регионального парламента Александра Лазарева затерялся в средней части списка, составив за минувший год 7,05 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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