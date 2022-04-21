К лету в Челябинской области ждут шестую волну коронавируса

Южноуральцам рассказали, когда ждать шестую волну коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестая волна COVID-19 может прийти в Челябинскую область в конце мая – начале июня. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог регионального министерства здравоохранения Владимир Антонов.

Пока же в ведомстве ожидают, что заболеваемость на этой неделе опустится ниже 200 случаев в сутки.

«По прогнозам специалистов, новый рост заболеваемости ожидается в мае-июне. В городе на сегодняшний день заболеваемость продолжает снижаться, все основные ковидные базы закрыты, в полном объеме работает только областной инфекционный госпиталь в Малой Сосновке», – отметил Владимир Антонов.

По мнению медика, шестую волну коронавируса может вызвать «Стелс-Омикрон». Его главное отличие – более высокая скорость распространения.

По данным регионального минздрава, на утро 21 апреля подтверждено 325 тысяч 914 случаев заболевания COVID-19 (+ 192 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников – 24).

Больных COVID-19 – 3 тысячи 925 человек.

За прошедшие сутки умерло 2 человека. Все – от COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 7 тысяч 544 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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