Лишь трое южноуральцев вошли в обновленный список Forbes

Число представителей Челябинской области в списке богатейших людей России сократилось вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обновленный ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России журнал Forbes опубликовал в четверг, 21 апреля. По сравнению с предыдущим списком число южноуральцев в нем сократилось с семи до трех.

Самым богатым предпринимателей Челябинской области остается владелец ММК Виктор Рашников (ему принадлежит 79,76% акций холдинга). За год он потерял 4,6 миллиарда долларов, и с состоянием в 6,6 миллиарда долларов занимает 18-ю строчку.

Напомним, в марте 2022 года бизнесмен попал под санкции ЕС и Великобритании, но к этому времени он уже перевел свои акции из-под управления компании с Кипра российской фирме, полностью принадлежащей ему самому.

На 84-м месте списка – экс-председатель совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров. За год его состояние сократилось на 100 миллионов рублей – до 1,1 миллиарда долларов. Ранее он продал ЧТПЗ собственнику ТМК Дмитрию Пумпянскому, и теперь занимается драгоценными металлами.

Председатель совета «Рыбаков Фонда», совладелец компании «Технониколь» (50%) Игорь Рыбаков за год потерял почти половину своего капитала, снизив его размел с 2 миллиардов до 1,1 миллиарда долларов. Это 85-е место в рейтинге.

Напомним, в прошлом году в списке богатейших бизнесменов России были его четыре предпринимателя: владелец «Южуралзолото ГК» Константин Струков (в прошлом году – 2,8 миллиарда долларов и 55-е место), основатель торговой сети «Красное&Белое» и один из основных акционеров Mercury Retail Group (объединяет «К&Б», «Бристоль» и «Дикси») Сергей Студенников (1,8 миллиарда долларов и 78-е место), а также поделившие между собой активы Урало-Сибирской металлургической компании Юрий Антипов (700 миллионов долларов и 170-е место) и Александр Аристов (650 миллионов долларов и 176-е место).

Впрочем, и число участников в рейтинге в этом году сократилось с 200 до 88.

Челябинск, Виктор Елисеев

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