В Челябинске семиклассник чуть не взорвал школьный туалет

Ученик седьмого класса устроил в школе «огненный фонтан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 20 апреля, в школе №54. Эксперимент с горючей жидкостью вполне мог окончиться трагически.

По словам горожан, ученик седьмого класса налил в унитаз школьного туалета керосин и поджег. Опасный эксперимент снимали на видео, которое появилось в соцсетях.

Сегодня, 21 апреля, всех мальчиков школы собрали в актовом зале на беседу и инструктаж. Параллельно в образовательном учреждении решили создать дружину из старшеклассников, которые теперь будут следить за порядком. В том числе и в туалетах.

«Мальчик нашел керосин на улице, в выходные жег костер у своего дома (они с семьей живут в частном секторе), керосин остался, жалко было выбросить. Решил попробовать провести опыт в школе, – цитирует 74.ru представителя администрации учебного заведения. – Семья нормальная: родители у него работают, они его контролируют, являются на родительские собрания. Когда бывают тройки, общаются с учителями. Раньше этот ребенок ничего не поджигал. По сути, взрыва как такового не было: в туалете даже ремонт не потребуется, унитаз целый, мы все обработали, можно пользоваться. Сегодня встречаемся с родителями, вчера они не смогли, но сегодня придут».

Отметим, подростку очень повезло: он абсолютно не пострадал, даже брови не обжег. Теперь его поставят на учет, пока – только педагогический.

Челябинск, Виктор Елисеев

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