В Челябинске садовые маршруты готовят к старту

В Челябинске с 1 мая запускают садовые маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 мая будут действовать 12 садовых маршрутов: один троллейбусный и 11 автобусных, работающих внутри города Челябинска по регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот.

Внутригородские маршруты:

№ 21с – «ЧТЗ – ТЭЦ-3» (по Героев Танкограда, Бажова)

№ 25с – «ДК Строителей – СНТ «Искра» – СНТ «Ферросад»

№ 37с – «Железнодорожный вокзал – СНТ «Жилищник»

№ 21с – «ЧТЗ – ТЭЦ 3» (по Героев Танкограда, Бажова)

№ 38с – «ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»

№ 57с – «ул. Мамина – станция Межозерная» (по Комарова и по Хохрякова)

№ 60с – «СНТ «Вишневый» – ул. Чичерина – Шагол – СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр-ту, Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго)

№ 65- «ЖД вокзал – СНТ «Трубопрокатчик 4», до посёлка Сухомесово (по ул. Барбюса)

№ 67с – «Областная больница – СНТ «Вишневый»

№ 70с – «ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 2»

№ 84с – «ДК Строителей – СНТ «Надежда»

№ 90с – «ЖД вокзал – СНТ «Кристалл»

№ 93с – «ДК Строителей – СНТ «Авиатор 2»

Кроме того, садовые маршруты будут курсировать в Копейске. Здесь запустят 4 маршрута:

№ 12с – «Автовокзал (Копейск) – Сад Мичурина»

№ 28с – «Автовокзал (Копейск) – Сад «Дударевская роща»

№ 17с- «Автовокзал (Копейск) – Сад «Винзавода»

№ 27с – «Автовокзал (Копейск) – Сад «Дружба»

Маршруты будут отправляться от основных пересадочных узлов, число рейсов в сравнении с прошлым сезоном увеличено.

На всех маршрутах, кроме №25с, №38с, №60с, №65с, будут работать автобусы большой вместимости. Использование автобусов малого класса на данных маршрутах обусловлено шириной проезжей части на некоторых участках маршрута.

Позднее будут опубликованы телефоны диспетчерских служб предприятий, осуществляющих работы на данных маршрутах.

Расписание также будет размещено на сайте gortrans74.ru после 25 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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