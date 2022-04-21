Меломаны мигрируют в российские музыкальные сервисы

Меломаны переходят в российские музыкальные сервисы.

В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы – наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка.

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка – количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Звуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Челябинская область занимает четвертое место среди субъектов УрФО, жители которых чаще других пользуются музыкальными сервисами. Самые активные меломаны находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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