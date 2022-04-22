22 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

22.04.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного сбрания Челябинской области по бюджету (ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Городской конкурс профессионального мастерства среди фельдшерских бригад скорой медицинской помощи районных подстанций Челябинска (дворец культуры «Данко», ул. Электростальская, 33)
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11:00 Челябинск – Пленарное заседание Форума сельских инициатив Южного Урала с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корп. 1, конференц-зал)
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17:30 Челябинск – ЭтНОчь в рамках Года культурного наследия народов России: мастер-классы по народному творчеству, лекции по истории костюмов и эпосу и проч. (окончание в 22:30) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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