22 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

17:30 Челябинск – ЭтНОчь в рамках Года культурного наследия народов России: мастер-классы по народному творчеству, лекции по истории костюмов и эпосу и проч. (окончание в 22:30) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)