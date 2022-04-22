В Копейске снова эвакуируют школьников

Сообщения о минировании пришли на те же адреса копейских школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Копейске эвакуировали учащихся и педагогов школ №9, №45 и №48. Об этом сообщают жители города-спутника Челябинска.

«Сегодня у 48-й школы снова стоят скорая, МЧС, еще кто-то. Спросила у одного из сотрудников: снова учения? Он говорит: какие учения, поступают звонки о минировании», – рассказала агентству одна из горожанок.

В социальных сетях сообщают, что эвакуация проходит в тех же учебных заведениях, что и утром вчера, 21 апреля.

Источник «Нового Дня» в структурах МВД подтвердил, что в образовательные учреждения снова поступили сообщения об угрозе минирования. В настоящее время там проводятся проверки.

Напомним, в четверг, 21 апреля, в Копейске прошли эвакуации в школах №9, №45 и №48 после того, как на электронные адреса образовательных учреждений поступили письма с звуковым предупреждением о минировании. Сообщения оказались ложными.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»