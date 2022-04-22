«Магнитка» собрала мастеров конвертерного производства

Сталевары обменяются опытом в Магнитке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня на базе ММК начинает работу магнитогорский этап межзаводской школы специалистов конвертерного производства.

До этого участники школы побывали на Нижне-Тагильском и Челябинском металлургических комбинатах. Нынешняя межзаводская школа объединила около тридцати специалистов конвертерного производства.

Помимо представителей ММК, в их числе сталевары Челябинского, Новолипецкого, Нижне-Тагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также компании «Тулачермет-Сталь». Примут участие в мероприятии и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой не одно десятилетие проходят подобные встречи металлургов.

Программа магнитогорского этапа школы рассчитана на два дня. Гости познакомятся с кислородно-конвертерным цехом ПАО «ММК», а также проведут круглый стол, в ходе которого выступят с докладами и обменяются мнениями по актуальным проблемам конвертерного производства.

Знакомство с подобным производством Магнитки наверняка даст участникам мероприятия много пищи для размышлений, ведь ККЦ ПАО «ММК» является одним из крупнейших среди аналогичных цехов мира. Также в программе школы запланированы знакомство с музеем ПАО «ММК» и обзорная экскурсия по промплощадке комбината с посещением основных переделов и ключевых производственных комплексов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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