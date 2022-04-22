На Южном Урале активизировались клещи

Клещи вышли из спячки в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 15 апреля в медицинские организации региона обратилось 60 пострадавших от укуса клещей, в том числе 22 ребенка.

За аналогичный период 2021 года пострадали 180 человек, в том числе 98 детей.

Нападение клещей отмечено в Коркинском, Еманжелинском, Нагайбакском, Агаповском, Южноуральском, Пластовском, Увельском, Саткинском, Кунашакском районах, а также в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Троицке, Чебаркуле и Челябинске.

«Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия», – рассказали представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»