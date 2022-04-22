Верхнему Уфалею грозит ЧС из-за брошенной без присмотра свалки

Суд обязал мэрию Верхнего Уфалея ограничить доступ к городской свалке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело в городе проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Экология».

Установлено, что на территории муниципалитета размещена свалка промышленных и бытовых отходов. По решению городские и региональных властей хозяйственная деятельность на ее территории прекращена, размещение отходов запрещено.

В рамках регионального проекта «Чистая страна (Челябинская область)» национального проекта «Экология» администрации Верхнего Уфалея предоставлены субсидии на проведение рекультивации свалки.

Однако доступ к свалке фактически не ограничен, и кто угодно может и дальше сваливать здесь мусор. Кроме того, в 2020-2021 годах неоднократно фиксировались случаи возгораний на свалке.

«Беспрепятственный доступ к городской свалке способствует продолжению размещения отходов, возникновению пожаров, может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в виде загрязнения окружающей среды и привести к неэффективному расходованию выделенных бюджетных средств», – констатировали представители прокуратуры.

Прокурор города обратился в суд с иском к администрации городского округа с требованием ограничить доступ к земельным участкам, на которых размещена свалка.

Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено, решение суда вступило в законную силу, исполнение решения поставлено прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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