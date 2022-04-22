Челябинец разыграл собственное задержание ради присвоения 8 миллионов рублей

Житель Челябинска предстанет перед судом за хищение свыше 8,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в мошенничестве.

Следствием установлено, что аферист воспользовался выездной налоговой проверкой одного из коммерческих предприятий Магнитогорска. В ходе нее налоговики пришли к выводу, что компания недоплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 118 миллионов рублей.

Челябинец предложил решить проблему «полюбовно», намекнув, что может в этом помочь. Тогда руководитель организации передал ему через знакомых 8,6 миллиона рублей, предназначавшиеся для якобы передачи взятки сотрудникам УФНС.

На самом деле челябинец не собирался отдавать эти деньги налоговикам. Да и не имел для этого никаких возможностей.

Оставалось убедить «взяткодателя» в том, что претензии ФНС сохранились не по его вине. Для этого в марте 2021 года он разыграл у здания УФНС России по Челябинской области целый спектакль. Получив от знакомых коммерсанта деньги, южноуралец инсценировал перед ними свое задержание сотрудниками полиции. После чего скрылся, а деньги потратил.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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