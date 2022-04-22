В Челябинской области школьник отдал ровеснику-вымогателю больше 300 тысяч рублей

В Аше подросток осужден за вымогательство денег у сверстника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 15-летнего школьника виновным в вымогательстве под угрозой применения насилия, в крупном размере.

Подросток долгое время терроризировал ученика параллельного класса. Встречая сверстника в школе, он требовал у него деньги. В случае отказа – избивал и грозил избить его отца. Суммы, на первый взгляд, были не большими – 100, 400 рублей. Но в итоге за февраль прошлого года перепуганный школьник отдал вымогателю больше 300 тысяч рублей, которые отец хранил дома в различных валютах (рубли, евро, доллары), а также два золотых кольца стоимостью более 10 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании молодчик заявил, что около 27 тысяч рублей и одно кольцо юноша отдал ему добровольно. Но тот категорически отверг это.

Суд приговорил подростка к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

С законного представителя вымогателя в счет причиненного материального вреда суд взыскал в пользу потерпевших более 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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