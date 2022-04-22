Челябинец на кроссовере разгромил автостоянку и врезался в ограждение трассы

В Челябинске неадекватный водитель протаранил несколько машин и ограждение автострады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 22 апреля, в Калининском районе Челябинска.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Porsche Cayenne сначала тщетно пытался выехать с парковки в одном из дворов на улице Университетская Набережная. Удалось это ему после нескольких попыток.

Покинул двор явно неадекватный челябинец, разбив три припаркованных автомобиля.

Впрочем, далеко он уехать не смог. Выбравшись на магистраль, он врезался в еще один автомобиль. После удара автомобиль врезался в тросовое ограждение.

В ГИБДД, инспекторы которой выясняют подробности происшествия, отметили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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