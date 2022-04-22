«Магнитка» вырывается вперед в Кубке Гагарина

Магнитогорский «Металлург» вырвался вперед одержал победу в гостях – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», третий матч финала Кубка Гагарина команды начали осторожными атаками. Хоккеисты были не против организовать атаку, но не слишком рисковали.

Впрочем, и в предыдущей встрече клубы с трудом открыли счет, зато потом их было не остановить.

Как и два дня назад, счет в матче открыли магнитогорцы (правда, теперь – в качестве гостей). На 12-й минуте встречи «металлурги» организовали быструю атаку. Филипп Майе с правого фланга отправил шайбу на дальнюю штангу, где Брендан Лайпсик вовремя подставил клюшку – 1:0, и гости выходят вперед. С этим счетом команды и отправились в раздевалку.

Во втором игровом отрезке магнитогорцы продолжили давление на хозяев, и во второй его половине это принесло свои результаты. На 32-й минуте встречи Яковлев бросил по воротам хозяев от борта, а Линус Виделль добил шайбу в ворота – 2:0 в пользу «Металлурга». И несмотря на то, что хозяева владели инициативой во втором периоде, на перерыв команды отправились с увеличившимся отрывом гостей.

Начало третьего периода так же осталось за «Магниткой». На 42-й минуте матча Брендан Лайпсик с разворота отдал пас Егору Яковлеву, который спокойно расстрелял ворота армейцев – 3:0, и пока хозяева не могут ничего противопоставить «лисам».

Точку в матче поставили гости на 44-й минуте. Архип Неколенко совершил перехват, вошел в зону и сделал пас на левый край – Голдобин добавил матч на пятак, а Лайпсик переправил шайбу в сетку! 4:00 в пользу гостей, и южноуральцы выходяь вперел в финале Кубка Гагарина – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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