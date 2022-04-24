24-25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Концерт Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» (Донецкая Народная Республика) (в 12:20 – пресс-подход с художественным руководителем и артистами ансамбля) (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)