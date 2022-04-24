24-25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

24.04.2022, воскресенье
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11:00 Челябинск – Телемост с редактором калининградского журнала «Веретено» Игорем Голубем (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Интерактивные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению (Набережная реки Миасс)
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13:00 Челябинск – Концерт Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» (Донецкая Народная Республика) (в 12:20 – пресс-подход с художественным руководителем и артистами ансамбля) (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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15:00 Челябинск – Премьера оратории челябинского композитора Евгения Кармазина «Дети пишут Богу» (в 14:30 – пресс-подход к композитору Евгению Кармазину, автору либретто Константину Рубинскому, протоиерею Игорю Шестакову и артистам) (Концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
25.04.2022, понедельник
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09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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