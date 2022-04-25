Уральские металлурги расширяют сотрудничество с Центральной Азией

ММК расширяет сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 25-27 апреля компания принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана Ташкенте.

Рынок Узбекистана играет особую роль для ПАО «ММК». На него приходится 38% отгрузки ММК в страны СНГ и 92% продаж в государства Средней Азии. В 2021 году поставки металлопродукции комбината в Узбекистан составили 447 тысяч тонн – крупнейший показатель среди государств ближнего зарубежья. Основными потребителями продукции ММК в стране являются строительные компании, существенные доли приходятся также на машиностроительный сектор и автомобилестроение.

Возглавил представительную делегацию ПАО «ММК» на форуме в Ташкенте генеральный директор Павел Шиляев. В рамках деловой программы выставки запланирована панельная дискуссия «Технологическое партнерство Россия – Узбекистан в горно-металлургической отрасли», которая пройдет 26 апреля на стенде Минпромторга России.

Главными темами для обсуждения станут успешные кейсы российско-узбекского сотрудничества и развитие системы инновационного партнерства. Помимо Магнитогорского металлургического комбината участниками дискуссии станут Минпромторг России, министерство инновационного развития республики Узбекистан, НИТУ «МИСиС», ЦНИИ Чермет им. Бардина, Металлоинвест, Трубная металлургическая компания, Алмалыкский ГМК, Ташкентский металлургический завод, Узбекский металлургический комбинат.

Основные направления форума в конгрессно-выставочном комплексе НВК «Узэкспоцентр» – машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность и решения для автоматизации. В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Белоруссии и Казахстана – представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.

Челябинск, Виктор Елисеев

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