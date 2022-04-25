В Челябинской области вновь растет безработица

На Южном Урале зафиксирован рост безработицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, уровень безработицы в апреле вырос впервые с декабря 2021 года.

На 20 апреля количество зарегистрированных безработных в регионе составило 17 тысяч 395 человек против 17 тысяч 200 человек на 1 апреля.

Уровень безработицы увеличился за первые три недели апреля на 0,01% – до 0,94%.

Кроме того, по данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, в апреле в полтора раза выросло число сотрудников, перешедших в режим неполной занятости – с 817 до 1 тысячи 313 человек.

Что касается планов по сокращению работников, в апреле динамика пока положительная: на 20 апреля о возможных сокращениях заявили 144 организации. До ноября текущего года они не исключают расторжения действующих договоров с 1 тысячей 453 сотрудниками (при этом 4 предприятия заявили о массовых сокращениях на 700 человек). Правда, по данным региональных чиновников, реально в результате этих изменений работу могут потерять лишь 4 южноуральца.

Отметим, что ранее стало известно о резком сокращении вакансий на биржах труда: с 24 февраля по 6 апреля их количество снизилось на 2 тысячи 646 заявок, это 8,3% от общего числа поданных вакансий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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