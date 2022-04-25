Мужчину, бросившего в толпу горящую покрышку, задержали

В Миассе задержали мужчину, бросившего в толпу горящую покрышку.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 в ходе фаер-шоу мужчина зажег автомобильную покрышку и начал крутиться с нею в руках. В какой-то момент он отпустил горящий предмет, и тот полетел в зрителей. Покрышка попала в одну из наблюдавших за шоу женщин, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Виновник происшествия сбежал, но вскоре его задержали.

«Это оказался 49-летний местный житель, который впервые по собственной инициативе принимал участие в мероприятии, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – В ходе опроса мужчина пояснил, что убежал после происшествия, испугавшись последствий».

Напомним, шоу было несанкционированным. Ведется следствие.

Миасс, Павел Зварзин

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