На Южном Урале зафиксирован массовый мор рыбы

На озере Песчаное в Еткульском районе зафиксирован массовый мор рыбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как только от берега отошел лед, жители села Шеломенцево обнаружили на берегу множество мертвых тушек. В министерстве экологии Челябинской области ситуацию объясняют естественными причинами.

«Замор рыбы характерен для Урала и Западной Сибири. В феврале – начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и растворенного в воде кислорода мало, у рыб часто возникает кислородное голодание, и они стремятся к поверхности в любом доступном для этого месте, – пояснили в ведомстве. – Это может произойти в любом водоеме, но наибольшие проблемы возникают в мелких и замкнутых: болотах, карьерах, небольших озерах и пруды, не имеющих поверхностных притоков. Если нет соединения в виде ручьев, протоков и рукавов с более просторными и насыщенными кислородом реками, то за зиму в сложившихся условиях часть рыбы может погибнуть».

По словам чиновников, аналогичная ситуация отмечается на озерах Аргаяшского, Коркинского и Чебаркульского районов, а также в соседних областях.

Отметим, что наиболее чувствительны к недостатку кислорода окунь, щука, плотва, лещ, язь. Менее чувствительны – карась и карп. Согласно норме, в воде должно содержаться 4-7 мг/л кислорода. Если его количество снижается до 1-2 мг/л, то рыба погибает. Для того, чтобы не допустить замора, во льду надо делать проруби, но кто именно этим должен заниматься, не совсем понятно.

Челябинск, Павел Зварзин

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