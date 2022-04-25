Магнитогорец погиб, упав с электросамоката

В Магнитогорске мужчина погиб в аварии с электросамокатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 21 апреля у дома №2Г по улице Оренбургской.

41-летний мужчина в темноте наехал на электросамокате на бордюрный камень. Во время падения он получил тяжелые повреждения, с которыми его госпитализировали. В больнице магнитогорец скончался.

Полиция Магнитогорска начала доследственную проверку по факту произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»