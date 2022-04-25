Магнитогорец погиб, упав с электросамоката

В Магнитогорске мужчина погиб в аварии с электросамокатом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 21 апреля у дома №2Г по улице Оренбургской.
41-летний мужчина в темноте наехал на электросамокате на бордюрный камень. Во время падения он получил тяжелые повреждения, с которыми его госпитализировали. В больнице магнитогорец скончался.
Полиция Магнитогорска начала доследственную проверку по факту произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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