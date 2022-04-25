На Южный Урал придет настоящая жара

В Челябинской области потеплеет до +28 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 26 апреля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, днем – местами небольшие дожди. Температура ночью +4, +9, в горах и низинах – до +1 градуса.

27 апреля днем также возможны небольшие дожди. Температура ночью 11-16 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.

В четверг, 28 апреля, ночью и днем синоптики обещают местами небольшие дожди и грозы. Это не помешает дальнейшему потеплению. Ночью в регионе ожидается 9-14 градусов выше нуля, а днем придет настоящая жара – 23-28 градусов тепла, на северо- западе +16, +21 градус.

В Челябинске небольшой дождь прогнозируют лишь днем четверга. Во вторник ночью синоптики обещают +5, +7 градусов по Цельсию, днем – 18-20 градусов выше нуля. В среду, 27 апреля, ночью будет +7, +9 градусов, днем – 22-24 градуса. В четверг ночью ожидается 10-12 градусов выше нуля, днем +23, +25 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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