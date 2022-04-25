Суд арестовал еще 10,5 миллионов рублей бывшего южноуральского губернатора

Суд арестовал еще часть имущества экс-главы Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» об аресте в качестве дополнительной обеспечительной меры движимого и недвижимого имущества бывшего губернатора Бориса Дубровского на сумму 10,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее в рамках этого же производства суд наложил арест на имущество бывшего высокопоставленного чиновника на сумму 73,4 миллиона рублей. Речь идет о требовании вернуть ПО «Монтажник» 73 миллиона 487 тысяч 432 рубля 65 копеек, перечисленные на личные счета Дубровского с июля 2019 года по май 2020-го.

Напомним, о компании активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Сразу после этого сын Дубровского Александр объявил себя банкротом, заявив о долгах свыше 274 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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