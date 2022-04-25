Десять лет «строгача» получил экс-сотрудник колонии Верхнеуральска

В Челябинской области вынесен приговор бывшему сотруднику исправительного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего начальника одного из отрядов колонии Верхнеуральска виновным в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в течение 2018 – 2020 годов сотрудник ФСИН получил от заключенных более 400 тысяч рублей за послабления при отбывании наказания.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд приговорил южноуральца к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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