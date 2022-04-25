ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) подаст заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, 16 апреля 2022 года опубликован Федеральный закон № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Закон 114-ФЗ»), обязывающий российских эмитентов прекратить размещение и (или) организацию обращения депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов. Положения указанного закона, затрагивающие обращение депозитарных расписок, вступают в силу 27 апреля 2022 года («Дата вступления в силу»).



Закон 114-ФЗ предусматривает, среди прочего, что:

• в целях получения соответствующего количества акций российского эмитента при погашении депозитарных расписок держатели таких депозитарных расписок определяются по состоянию на Дату вступления в силу; и

• учтенные на счетах депо депозитарных программ акции российских эмитентов не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды.



В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу эмитент обязан предпринять необходимые и достаточные действия, направленные на расторжение депозитарных договоров.



«Интересы инвесторов являются главным приоритетом ММК, и за прошедшие годы ММК зарекомендовал себя как эмитент, неукоснительно исполняющий любые свои обязательства перед инвесторами, – подчеркивают в компании. – Одновременно, ММК является российским юридическим лицом, обязанным соблюдать законодательство Российской Федерации.



С учетом вышесказанного и как предусматривается Законом 114-ФЗ, ММК планирует подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок (ISIN US5591892048, US5591891057; CUSIP 559189204, 559189105) за пределами РФ в порядке, установленном Правительством РФ. При этом ММК не может гарантировать, что такое заявление будет удовлетворено.



В связи с вышеизложенным, ММК призывает держателей депозитарных расписок обращаться к депозитарию Citibank N.A. в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями с ним, а также обсуждать с Citibank N.A. возможные варианты реализации своих прав, в том числе, в связи с конвертацией депозитарных расписок в акции ММК».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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