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Вторник, 26 апреля 2022, 04:13 мск

Новости Челябинск

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6 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2022, вторник

  • 09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114)

  • 11:00 Челябинск –Пресс-конференция руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 12:00 Челябинск – Мероприятие, приуроченное к 136-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая (сквер на пересечении улиц Воровского и Блюхера)

  • 12:00 Челябинск – Концерт, посвященный 25-летию благотворительного фонда «Надежда» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению финала Winline Чемпионата России по баскетболу 3x3 в Челябинске (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)

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