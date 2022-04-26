6 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2022, вторник
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск –Пресс-конференция руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолия Литовченко (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Мероприятие, приуроченное к 136-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая (сквер на пересечении улиц Воровского и Блюхера)
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12:00 Челябинск – Концерт, посвященный 25-летию благотворительного фонда «Надежда» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению финала Winline Чемпионата России по баскетболу 3x3 в Челябинске (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)
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