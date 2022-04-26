На северо-востоке Челябинска встало движение электротранспорта

Тракторозаводский район Челябинска остался без трамваев и троллейбусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу две аварии, произошедшие на электротранспорте в Тракторозаводском районе Челябинска, заблокировали движение трамваев и троллейбусов на северо-востоке города. Об этом сообщают участники интернет-сообщества «Челябинский транспорт».

Оба инцидента произошли сегодня, 26 апреля, утром на пересечении улицы Героев Танкограда и проспекта Ленин. Сначала у трамвая, следовавшего в сторону Комсомольской площади, сломался пантограф. После этого у троллейбуса, направлявшегося в противоположном направлении, слетели штанговые токоприемники, и он встал прямо на трамвайных путях.

По данным авторов поста, из-за аварий закрыто движение трамваев на ЧТЗ и троллейбусов – до поселка Первоозерный. Движение автомобилей в районе перекрестка также затруднено.

К месту ДТП прибыла ремонтная бригада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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