В южноуральском нацпарке – второй пожар за два дня

В национальном парке «Зигальга» вновь вспыхнул пожар.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в заповеднике потушили еще один пожар, по предварительным данным, тоже случившийся из-за оставленного участниками сплава костра.
«Огонь прошел 34 гектара. Сообщение о возгорании поступило в 11 утра 25 апреля, к восьми вечера низовой пожар был локализован и ликвидирован», уточнили представители парка.
В тушении участвовали 17 человек, к месту ЧП людей и оборудование доставляли на 5 автомобилях повышенной проходимости и квадроцикле, а затем на двух лодках. Весенние пожары характерны тем, что, быстро распространяясь по сухой траве, охватывают огромные территории.
Напомним, первый пожал произошел в национальном парке «Зигальга» в воскресенье, 24 апреля. Его тешили более 12 часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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