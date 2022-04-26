Прокуратура опротестовала решение, позволяющее организовать свалку рядом с памятником природы

Прокурор Миасса опротестовал решение депутатов городского собрания по изменению Генплана и Правил застройки и землепользвания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре минувшего года ООО «Центр коммунального сервиса» обратилось в администрацию города с предложением изменить назначение участка, расположенного северо-западнее озера Песчаного с сельскохозяйственных земель на объекты размещения отходов потребления.

Чиновники и депутаты инициативу ЦКС поддержали, несмотря на то, что проект строительства мусоросортировочного комплекса представлен не был, а указанный участок расположен в охранной зоне реки и граничит с памятником природы «Хамитовские болота».

Правда, за это решение, принятое 25 марта, голосовали не все депутаты. Те, кому перспектива организовать свалку рядом с памятником природы не понравилась, обратились в прокуратуру. Была организована проверка.

«История о переводе земель сельхозназначения в земли для захоронения отходов вблизи природоохранных объектов, несмотря на заклинания администрации, не закончилась, – сообщила депутат МГО Алена Борисова. – Случилось то, что уже казалось невероятным. Замечательная новость для жителей Верхнего и Нижнего Атляна, Горного и Урал-Дачи, для садоводов СНТ «Алые зори».

Получено письмо от прокурора города, что 22 апреля, по результатам проверки, вынесен протест на решение Собрания депутатов № 20 (изменение Генплана) и № 21 (изменение Правил землепользования) от 25.03.2022.

Интересно, мои коллеги научатся, наконец, думать при принятии решения?»

Миасс, Ольга Арсентьева

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