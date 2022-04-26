В Челябинске пытаются протащить очередной проект строительства на участке городского леса

В УралГУФК упорно стараются не замечать суда о запрете строительства в городском лесу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска назначила на 28 апреля публичные слушания по проекту строительства крытого катка Уральского государственного университета физической культуры на территории, отнесенной к категории городских лесов.

Инициатором общественного обсуждения выступает образовательное учреждение. При этом ни слова о том, что строительство затронет участок, на котором суд запретил любые подобные действия в постановлении о проведении публичных слушаний нет. Об этом рассказали участники движения «Спасем наш лес!»

Напомним, контракт стоимостью около 420 миллионов рублей на строительство спортивного комплекса с крытым катком был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Так, подрядчик должен будет не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта, подготовить участок под строительство на начальном этапе: вырубить деревья и расчистить территорию. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Проблема в том, что тендер был объявлен через три дня после решения Челябинской гордумы о выводе участка леса в отдельную рекреационную зону А.1.4. А в феврале этого года в ходе судебного заседания по иску экоактивистов мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке.

Однако выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» решила игнорировать решение суда. В компании заявили, что от планов строительства компания не отказывается. При этом ее представители утверждают, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у них не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории лесфонда.

Осложняет ситуацию то, что в рамках реализации проекта подрядчик уже освоил около 30 миллионов рублей из федеральных средств. Другие земельные участки не подходят по проектно-экономическим требованиям объекта, заявили представители московской компании.

Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом. «Нашли в лесу полянку без деревьев, на которой разве что ларек поместится, и поставили на кадастровый учет под номером 74:36:0501005:343. Причем участок этот, в отличие от окружающего его со всех сторон леса, находится в зоне Б1 – общественно-деловой застройки. Второй частью зоны застройки стал клочок на опушке леса. Вот на этих двух разрозненных участках и собираются строить каток, площадь которого по проекту гораздо больше, – с возмущением рассказали челябинцы. – И сейчас слушания проходят не о возможности строительства в рекреационной зоне в принципе, а о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. А отклоняться придется в городской лес и рубить более тысячи деревьев».

У горожан возникают резонные вопросы: почему выявленный городской лес до сих пор не поставлен на кадастровый учет, и кто ответит за нарушение Лесного кодекса РФ?

Общественники призывают вмешаться в ситуацию прокуратуру Челябинской области. Челябинцев же приглашают обязательно принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут в Доме архитектора в четверг, 28 апреля. Начало в 13:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»