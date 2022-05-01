Сегодня вечером в центре Челябинска закроют движение транспорта. Ограничения связаны с проведением салюта.
Как уже сообщал «Новый День», праздничный фейерверк начнется в 22:00 на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину).
В связи с этим с 20 до 23 часов будет запрещен проезд
– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
– по улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);
– по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
– по улице Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;
– по улице Красной от проспекта Ленина до проспекта Победы.
Автобусы №№8, 9, 15, 18, 34, 45, 71 будут следовать в объезд.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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