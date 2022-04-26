Школы и детские сады Челябинской области возьмут под усиленную охрану

После расстрела в детском саду в Ульяновской области места с массовой посещаемостью и образовательные учреждения Южного Урала возьмут под усиленную охрану.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии продолжительных выходных начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поручил усилить охрану мест массового пребывания южноуральцев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня, 26 апреля, 26-летний мужчина с ружьем ворвался в детский сад в Ульяновской области, где застрелил двух детей и нянечку. После этого обнаружили его самого, не подающего признаков жизни. Позднее нашли убитым хозяина ружья.

В силовом ведомстве не стали напрямую связывать решение руководства об усилении патрулирования и охраны с трагедией в Поволжье.

«В ГУ МВД России по Челябинской области принято решение об усилении охраны общественного порядка на территории региона, особенно – в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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