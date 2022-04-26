Оппоненты властей отказались от участия в выборах главы Каслинского района

Оппозиционные кандидаты отказались от участия в конкурсе по выборам главы Каслинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Каслей Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин за несколько дней до финального этапа конкурса по отбору кандидатов на пост главы Каслинского района отозвали свои кандидатуры.

Таким образом судьба поста руководителя практически решена: в списке претендентов остались лишь действующий глава Игорь Колышев и экс-замглавы районной администрации Николай Шабардин.

Васенина и Дерябин долгое время противостояли районным властям. Конфликт был связан с планами по поглощению города районом (в настоящее время это отдельные муниципалитеты) и сокращению чиновников городской администрации. Однако не так давно Екатерина Васенина обратилась с открытым письмом к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, заявив о готовности отказаться от борьбы на пост главы района в случае, если районные власти согласятся на компромисс в вопросе дальнейшей судьбы ее подчиненных.

Выборы главы района пройдут 29 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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