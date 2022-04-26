«Металлург» не удержал победный счет в домашней встрече с ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» не сумел удержать преимущество в домашнем матче – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи хозяева завладели инициативой. Но шайба упорно не шла в ворота армейцев. Частенько этому помогал голкипер москвичей Иван Федотов.

Поначалу хоккеисты ЦСКА атаковали не слишком активно. Но постепенно освоились, и к концу первого периода инициатива перешла к ним. Впрочем, это не принесло голевого результата. Более того, на 20-й минуте матча армейцы остались в меньшинстве. С этим результатом команды и отправились на перерыв – при счете 0:0 и численном преимуществе «Металлурга».

В начале второго игрового отрезка магнитогорцы не смогли реализовать большинство. А на 22-й минуте встречи уже сами оказались в меньшинстве, но выстояли против численно превосходящих их армейцев.

После этого команды продолжили обмениваться атаками. Москвичи успели еще раз отыграть две минуты в формате 4Х5. Наконец, на 35-й минуте матча после быстрой атаки ЦСКА Константин Окулов прошел по правому флангу и поразил дальний угол ворот Василия Кошечкина – 0:1, и магнитогорцы оказываются в роли догоняющих.

И решать эту проблему им придется в третьем периоде. Пока же «Магнитка» записывает на свой счет очередной рекорд финалов Кубка Гагарина – ворота голкипера магнитогорцев Василия Кошечкина оставались сухими 156 минут 34 секунды подряд.

А с началом третьего игрового отрезка хозяева, воспользовавшись удалением в конце второго периода игрока гостей, исправили и ситуацию со счетом. На первой минуте игрового отрезка южноуральцы расположились в зоне гостей. Максим Карпов с левого фланга выстрелил на пятак, и нападающий ЦСКА Андрей Светлаков срезал шайбу в собственные ворота – 1:1.

После этого хозяева буквально осадили ворота армейцев. Атака следовала за атакой, пока на 48-й минуте матча Егор Коробкин завязал борьбу на половине армейцев, отнял шайбу у защитника москвичей Джона Гилмора, выкатился на ворота и бросил, Иван Федотов оказался не готов к такому развитию события – 2:1, «Магнитка» выходит вперед.

Гости бросились отыгрываться. В чем им помогло удаление в составе «Магнитки». И хотя реализовать численное преимущество хоккеисты ЦСКА не смогли, удача сопуствовала именно им. На 54-й минуте встречи Данил Юртайкин выиграл борьбу у лицевого борта и отдал пас на пятак, а Максим Соркин переправил шайбу в дальний угол ворот Василия Кошечкина – 2:2, и команды начинают все сначала.

В оставшиеся минуты третьего периода команды обменялись несколькими острыми атаками, но переломить ситуацию не смогли – 2:2, и впервые в этом финале команды и болельщиков ждет овертайм.

Дополнительное время хоккеисты начали осторожно. Лишь на второй его минуте магнитогорцы сумели организовать атаку, но Иван Федотов был на месте. После этого команды атаковали в режиме маятника, но безуспешно. На 71-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве, но хозяева не смогли воспользоваться ситуацией.

А вот гости свой шанс не упустили. На 74-й минуте Клас Дальбек поразил ворота Василия Кошечкина – 2:3, «Магнитка» терпит поражение на домашнем корте. Счет в финальной серии Кубка Гагарина 3:2 в пользу магнитогорцев, и следующая встреча состоится в Москве 28 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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