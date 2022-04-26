Почти половина южноуральцев, ищущих работу, хочет переехать в другой регион. Исследование провели аналитики сервиса HeadHunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число готовых сменить место жительства выросло за год с 41% до 48%. До 41% увеличилось количество тех, кто периодически задумывается о переезде. А вот процент нежелающих переезжать снизился более чем в 2 раза: с 16% до 7%. Отметим, что в среднем по стране сменить место жительства ради работы готовы около 31% соискателей.

Наиболее привлекательными регионами для переезда южноуральцы называют Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградскую и Ленинградскую области. По мнению респондентов, там более высокие зарплаты, комфортная городская среда, комфортные климатические условия и хорошая экология.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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