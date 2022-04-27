27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

27.04.2022, среда
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10:00 Челябинск – Съемка электронной версии Книги Памяти участников Великой Отечественной войны – жителей Челябинской области, размещенной на портале «Вспомним всех поименно» (Государственный архив, ул. Васенко, 45)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Заседание Пленума Челябинского совета ветеранов, посвященное 55-летию со дня создания организации, с участием глава города Челябинска Наталья Котова (мэрия Челябинска, пл. Революции, 2, пятый этаж)
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14:00 Челябинск – Митап «IT-сборка» с участием команды Минцифры Челябинской области, VK, одиннадцати ведущих региональных IT-компаний, а также студентов колледжей и вузов региона (АНО «Информационный центр атомной отрасли», ул. Энгельса, 107)
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15:00 Челябинск – Старт международной акции «Георгиевская ленточка» (пешеходная часть улицы Кирова у памятника «Добровольцам-танкистам»)
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18:00 Челябинск – Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне (Челябинск, площадь Революции)
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