Кряквы-старожилы вернулись на Таганай

В уральском заповеднике заметили пару крякв-старожилов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», пара крякв готовится вновь обзавестись потомством в горном заповеднике.

Птиц-старожилов заметили на пруду в районе Центральной усадьбы. Лед на водоеме пока растаял лишь у берега на пять метров, но уткам это не мешает нырять за водорослями на мелководье и щипать перезимовавшую зелёную осоку на берегу.

«Самка вообще не обращает внимания на людей, ее главная задача сейчас – нагулять жир перед гнездованием. За безопасностью подруги следит селезень. Он не подпускает никого близко, иногда, впрочем, убегая по льду. Но недалеко. Кстати, в гнездовых заботах большинство селезней не участвуют. А перед появлением птенцов они вообще улетают на линьку на соседние водоемы», – рассказали сотрудники национального парка.

Потомство на пруду кряквы выводят каждый год. Покинувших гнездо утку с выводком можно видеть на воде в середине июня. Но шум от многочисленных туристов заставляет семейство искать более спокойное место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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