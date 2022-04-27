В Челябинской области четвертый день разыскивают 13-летнюю девочку

На Южном Урале пропала 13-летняя школьница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Каслях пропала 13-летняя девочка-подросток. Об этом сообщили в ОМВД по Каслинскому району.

Школьница вышла из дома по улице Партизанской днем 23 апреля и до сих пор не вернулась.

«Рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. В день исчезновения была одета в темно-синий спортивный костюм, кофту с капюшоном и белые кроссовки», – сообщили приметы пропавшей в полиции.

Всех, у кого есть сведения о местонахождении девочки, просят обратиться в любой отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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