В Челябинске огласили приговор велосипедисту, сбившему 12-летнего школьника

В Челябинске вынесли приговор велосипедисту, причинившему тяжелые травмы ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 Металлургического района Челябинска признал 30-летнего местного жителя виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде установлено, что вечером 16 августа 2020 года челябинец совершил наезд на 12-летнего мальчика, двигаясь на велосипеде по тротуару сквера вдоль проезжей части улицы Богдана Хмельницкого.

В результате произошедшего школьник получил открытый перелома обеих костей правой голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью человека.

Судья приговорил велосипедиста к 1 году ограничения свободы. Кроме того, ему придется выплатить подростку 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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