У челябинского магазина собака набросилась на покупательницу

В Челябинске росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы отогнать собаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у магазина в Металлургическом районе Челябинска.

Челябинка оставила в торговом учреждении сумку с продуктами, но быстро спохватилась. Вернувшись к магазину, она увидела свой пакет в руках незнакомой женщины.

После того, как та отказалась вернуть покупки, между горожанками вспыхнула ссора. Здесь-то и вышла на арену собака челябинки, присвоившей сумку. Животное набросилось на кричавшую на ее хозяйку покупательницу.

Собака успела несколько раз укусить челябинку, когда в дело вмешались сотрудники Росгвардии. Правда, от разъяренного пса досталось и силовикам: животное вцепилось в одного из росгвардейцев. Лишь после того, как он выстрелил из табельного оружия в воздух, пес покинул поле битвы.

Челябинку с рваными ранами руки и ноги доставили в больницу. Хозяйку собаки доставили в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»