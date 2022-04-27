В Челябинской области за время пандемии выросло число богачей

Среди южноуральцев за последние два года увеличилось число миллиардеров и миллионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области 23 человека задекларировали годовой доход свыше 1 миллиарда рублей. Таковы итоги декларационной кампании 2021 года.

Так, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС), в ходе декларационной кампании 2021 года о доходах от 10 до 100 миллионов рублей отчитались 1 тысяча 232 человека, от 100 до 500 миллиона рублей – 174 человека, от 500 миллионов до 1 миллиарда – 24 человека. 20 южноуральцев за год заработали от 1 миллиарда до 10 миллиардов, более 10 миллиардов – 3 человека.

Между тем, что в допандемийном 2019 году о доходе, превышающем 1 миллиард рублей, заявили 20 жителей Челябинской области. Свыше 10 миллионов рублей задекларировали 847 человек (против 1 тысячи 430 в 2021 году).

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Отметим, что согласно информации Челябинскстата, в 2020 году (более поздних данных пока нет) на 20% самых богатых южноуральцев приходилось 40,8% всех доходов жителей Челябинской области. 40% богачей владеют уже 63,9% доходов.

В свою очередь, беднейшие 20% обладали лишь 7,3% всех доходов, и 40% – 19,4%.

435,8 тысячи жителей Южного Урала (12,6% от общего числа населения региона) оставались за чертой бедности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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