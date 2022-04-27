На Урале дети наткнулись в школьном дворе на ядовитую змею

В одном из школьных дворов Южного Урала дети наткнулись на змею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в поселке Локомотивном во время перемены: змея лежала на асфальте – видимо, выползла погреться. Школьники оказались подкованными в плане основ безопасности жизнедеятельности. Непрошенную гостью трогать не стали, сообщили учителям, а те вызвали спасателей.

Дети наткнулись на ядовитую змею во время перемены в школе поселка Локомотивного Челябинской области. Гадюка лежала на асфальте и грелась на солнце. Трогать ее школьники не стали, на место вызвали спасателей.

Когда на место прибыли специалисты, змея уже уползла. Спасатели обследовали весь пришкольный участок и обнаружили пресмыкающееся в кустах. Это оказалась гадюка. Ее поймали и вывезли за пределы поселка.

Отметим, что встречи с гадюками на Южном Урале не редкость: каждое лето фиксируется несколько укусов. Проблема лишь в том, что далеко не всегда в медицинских учреждениях есть противозмеиная сыворотка. Так, в 2019 году в Сосновском районе 46-летний мужчина умер потому, что ему вовремя не вели противоядие.

Локомотивный, Павел Зварзин

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