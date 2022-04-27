Министерство образования «наехало» на студентов, попросивших разобраться с неряшливыми соседями

Министерство образования Челябинской области «наехало» на студентов, попросивших призвать к порядку неряшливых соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» студенты через соцсети обратились к городским властям с просьбой разобраться в неприятной ситуации:

«Мы, студенты педагогического колледжа № 1, столкнулись с проблемой: неподалеку от нас находится неубранная территория (по адресу Молодогвардейцев – 33а). Данный мусор разлетается по нашей убранной и облагороженной территории. Крысы, тараканы и многие другие проблемы могут коснуться нашего общежития.

Уважаемая администрация города Челябинска, просим вас обратить внимание на данную ситуацию!» – написали студенты в паблике «Пусть Котова знает!»

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Мэрия, в чьи обязанности входит следить за чистой в городе и заставлять собственников территорий убирать мусор, на это обращение не отреагировала. Зато ситуацию прокомментировали в министерстве образования Челябинской области – вместо того, чтобы помочь юным горожанам, чиновники их высокомерно отчитали:

«Активная жизненная позиция, которую вы заняли, предполагает решение проблемы действиями, а не словами. И первое, что нужно было сделать – выяснить, чья это территория. А она не принадлежит городу. В Челябинске очень много прилегающих территорий к домам или общежитиям. Те, кто там проживают, могут инициировать уборку. Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если вопросы благоустройства будут поддержаны жителями. И вы, как молодые активисты, можете организовать этот процесс», – заявили в ведомстве.

Ситуация весьма любопытная. Во-первых, с чего бы это минобраз берет на себя функции городской администрации? Обращались-то не к ним, а к мэрии.

Во-вторых, с какой стати студенты должны убирать за кем-то мусор на чужой территории? Причем заметьте: чиновники минобраза зачем-то знают, кому принадлежит эта грязная территория, но студентам не говорят, как и не объясняют, каким образом можно это выяснить. Вместо этого они бросаются защищать сотрудников городской администрации, которые ни за чистотой в городе не следят, ни на обращения не отвечают, но зарплату получают исправно.

Очевидно, этот «отлуп» был сделан с целью отбить у студентов желание проявлять инициативу. Кстати, обращение к мэрии будущие педагоги написали с ошибками, но в региональном минобразе не обратили на это ни малейшего внимания. Видимо, чиновники считают, что грамотность для учителя не столь важна, как жизненная позиция – желательно неактивная.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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